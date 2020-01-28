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В Прикамье женщину заживо подожгли в магазине

В Прикамье женщина была подожжена на собственном рабочем месте в торговом зале магазина. Как стало известно из сообщения местных СМИ, инцидент случился в Соликамске.
В Прикамье женщину заживо подожгли в магазине

В соцсетях распространяют сообщения о произошедшем. Отмечается, что неизвестный мужчина посетил магазин, схватил потерпевшую, которая на тот момент стояла за прилавком, обил чем-то из принесённого с собой пузырька, и утащил в подсобное помещение.

Впоследствии другая женщина - предположительно, коллега жертвы нападения – выбежала в зал из того же прохода. Спустя несколько секунда нападавший покинул подсобное помещение, а в открытых дверях был заметен свет от огня. Вскоре оттуда вышла горящая женщина. По пути она попыталась снять зажженную униформу и покинула торговый зал магазина. По неподтверждённым данным, инцидент являлся процессом нападения мужчины на свою экс-супругу. Дальнейшая судьба участников происшествия остаётся неизвестной.

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Происшествия / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:19

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