В Прикамье женщину заживо подожгли в магазине





В соцсетях распространяют сообщения о произошедшем. Отмечается, что неизвестный мужчина посетил магазин, схватил потерпевшую, которая на тот момент стояла за прилавком, обил чем-то из принесённого с собой пузырька, и утащил в подсобное помещение.Впоследствии другая женщина - предположительно, коллега жертвы нападения – выбежала в зал из того же прохода. Спустя несколько секунда нападавший покинул подсобное помещение, а в открытых дверях был заметен свет от огня. Вскоре оттуда вышла горящая женщина. По пути она попыталась снять зажженную униформу и покинула торговый зал магазина. По неподтверждённым данным, инцидент являлся процессом нападения мужчины на свою экс-супругу. Дальнейшая судьба участников происшествия остаётся неизвестной.