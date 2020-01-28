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Ученые выяснили, что употребление кипяченой воды опасно для здоровья человека

Швейцарские ученые выяснили, что кипяченая вода может быть потенциально опасной для здоровья человека и даже домашнего любимца. Как выяснилось, высокая термическая обработка не расщепляет химические вещества и тяжелые металлы, что грозит нарушениями в работе внутренних органов.
Ученые выяснили, что употребление кипяченой воды опасно для здоровья человека

Исследователи в Цюрихе сравнили с кипятком фильтрованную воду. Хотя повышение температуры способно убить все микроорганизмы и возбудители различных заболеваний в отличие от обычного фильтра - ее недостаточно, чтобы сделать воду безопасной для употребления. По мнению ученых, регулярное употребление кипяченой воды ускоряет процесс вывода полезных веществ, в том числе и вымывание кальция из костной ткани.

Врачи дали несколько рекомендаций по поводу правильного процесса термообработки. Первый совет заключается в том, чтобы не кипятить одну и ту же воду более одного раза. Также не следует дожидаться образования накипи и следить за чистотой чайника. Кроме того, специалисты предупреждают об опасности смеси сырой и кипяченой воды в одной емкости.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:21

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