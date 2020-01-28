Ученые выяснили, что употребление кипяченой воды опасно для здоровья человека





Исследователи в Цюрихе сравнили с кипятком фильтрованную воду. Хотя повышение температуры способно убить все микроорганизмы и возбудители различных заболеваний в отличие от обычного фильтра - ее недостаточно, чтобы сделать воду безопасной для употребления. По мнению ученых, регулярное употребление кипяченой воды ускоряет процесс вывода полезных веществ, в том числе и вымывание кальция из костной ткани.Врачи дали несколько рекомендаций по поводу правильного процесса термообработки. Первый совет заключается в том, чтобы не кипятить одну и ту же воду более одного раза. Также не следует дожидаться образования накипи и следить за чистотой чайника. Кроме того, специалисты предупреждают об опасности смеси сырой и кипяченой воды в одной емкости.