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Новая электробритва Xiaomi за 20 долларов работает 6 месяцев без подзарядки

Xiaomi представила очередной инновационный бренд - электробритву с мощной батареей и экономным энергопотреблением. Аппарат стоит всего 20 долларов, при этом он работает без подзарядки 6 месяцев.
Новая электробритва Xiaomi за 20 долларов работает 6 месяцев без подзарядки

Новинка уже получила финансовую поддержку благодаря платформе краудфандинга Youpin. Внешне устройство выглядит как обычный бритвенный станок, название аппарата Xiaomi T1 Razor, по мнению экспертов, он имеет все шансы стать лидером не только среди продукции китайского бренда. Работа без подзарядки в течение полугода выгодно отличает его среди конкурентов других производителей.

Корпус устройства выполнен из анодированного алюминиевого сплава, обладающего антибактериальными свойствами благодаря специальному покрытию. Лёгкость и эффективность работы аппарата обеспечивается набором из сразу шести лезвий. Как заявляют представители Xiaomi, он устраняет щетину одним движением бритвы. Мотор, которым оборудована новинка, вращается с частотой 12 тысяч оборотов за минуту. Благодаря этому генерируются непрерывные высокочастотные колебания, которые передаются на режущую головку.

При этом головка бритвы способна поворачиваться под углом 30 градусов, что позволяет использовать ее на всех участках лица. Несмотря на то, что новаторское устройство питается от двух батареек ААА-типа, их заряда достаточно будет на целых полгода активной эксплуатации. При этом в режиме ожидания прибор способен сохранять заряд вдвое больше, на протяжении года. Также отмечается, что аппарат получил защиту, отвечающую степени IPX7, потому эту бритву легко можно использовать в душе и промывать водой после проведенных процедур.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:07

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