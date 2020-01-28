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Ученые выяснили, почему люди с возрастом набирают вес

Группа ученых из Швеции выяснила, почему у людей с возрастом присутствует тенденция повышения веса ускоренными темпами. Специалисты из Каролинского института на основе наблюдений отметили, что это связано с замедлением процесса выведения из организма липидов.

В результате исследования было проведено наблюдение за 54 добровольцами на протяжении 13 лет. Результаты показали, что с каждым годом, независимо, повышалась ли масса тела или понижалась, в жировой ткани наблюдался спад липидного обмена. Специалисты рассказали, что изменить такую тенденцию поможет сбалансированный рацион питания. Если включать в меню продукты, богатые витаминами, будет существовать возможность замедлить процесс. Также ученые не советуют недооценивать физические упражнения и спортивные виды отдыха.

Медики уверяют, что проблему замедления процесса выведения липидов поможет решить операция по уменьшению размера желудка. В результате скорость обмена только возрастет и повлияет на общее состояние организма. Они отмечают, что спустя несколько лет после процедуры, когда организм возвращается в привычный режим, можно не только удержать вес на стабильном уровне, но и понизить его.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:04

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