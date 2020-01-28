Раскрыта роль витамина B6 в развитии рака крови





Представители CSHL и Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга выяснили, что развитие лейкоза можно замедлить, ограничивая фермент, который активирует витамин B6. Чтобы доказать влияние этого вещества на состояние клеток ученые проанализировали геном, обнаружив более активных 230 генов. Используя технологию CRISPR медики отключили их, чтобы выяснить, как это повлияет на раковые клетки. Выяснилось, что единственный фермент, носящий название PDXK, способен спровоцировать рост онкологии, а также он управляет активностью витамина B6.Медики подчеркнули, что отказ от продуктов, имеющих витамин B6, не повлияет на развитие рака. Этот микроэлемент имеет положительное влияние на здоровые клетки. В дальнейшем ученые намерены найти способ блокировки PDXK, чтобы снизить шансы развития лейкоза.