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Медики доказали, что зеленый чай влияет на продолжительность жизни человека

Медицинские специалисты в Китае провели многолетний эксперимент, в ходе которого было доказано непосредственное влияние зеленого чая на продолжительность жизни человека. Как выяснилось, чайные листья состоят из компонентов, которые снижают риски развития нарушений липопротеинового обмена веществ и способствуют нормализации кровяного давления.
Медики доказали, что зеленый чай влияет на продолжительность жизни человека

В рамках проекта China-Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk 1998-го года, ученые создали экспериментальную группу из 100 тысяч человек. Целью было выявление факторов, влияющих на повышение риска развития сердечно-сосудистых патологий. Зеленый чай, как стало известно по результату исследования, снизил вероятность смертельных заболеваний сердца на 20%.

Участники проекта имели возможность выбрать черный или зеленый сорт чая. Однако только 49% людей, употребляющие напиток с минимальной ферментацией листьев, ощутили благоприятный эффект. Это объясняться тем, что зеленый чай содержит в себе полифенолы, которые не теряют свои свойства во время производственной обработки сырья.

Доктор Донгфен Гу поделился, что активный компонент чая очень быстро расщепляется в организме человека. Поэтому для длительного эффекта и влияния на продолжительность жизни необходимо употреблять напиток несколько раз в день.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:22

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