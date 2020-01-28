Медики доказали, что зеленый чай влияет на продолжительность жизни человека





В рамках проекта China-Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk 1998-го года, ученые создали экспериментальную группу из 100 тысяч человек. Целью было выявление факторов, влияющих на повышение риска развития сердечно-сосудистых патологий. Зеленый чай, как стало известно по результату исследования, снизил вероятность смертельных заболеваний сердца на 20%.Участники проекта имели возможность выбрать черный или зеленый сорт чая. Однако только 49% людей, употребляющие напиток с минимальной ферментацией листьев, ощутили благоприятный эффект. Это объясняться тем, что зеленый чай содержит в себе полифенолы, которые не теряют свои свойства во время производственной обработки сырья.Доктор Донгфен Гу поделился, что активный компонент чая очень быстро расщепляется в организме человека. Поэтому для длительного эффекта и влияния на продолжительность жизни необходимо употреблять напиток несколько раз в день.