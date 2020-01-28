Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020 года

Камера

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5G и новые стандарты связи

Название

iPhone SE 2





Apple очень быстро и неожиданно меняет планы по поводу своих гаджетов. В 2019 году издание Bloomberg сообщало, что смартфон XS будет иметь трехмерный сенсор в основной камере, который позволит делать более качественные снимки. По неизвестной причине применение соответствующей технологии было отложено, ввиду чего все ждут ее появления в текущем году. 3D-датчик обеспечит более точное восприятие глубины картинки и позволит редактировать ее с заменой нескольких слоев. Также новая камера должна работать на основе нейросети с дополненной реальностью, которая была запатентована Apple еще несколько лет назад. По данным инсайдеров, над созданием уникального записывающего устройства компания работает совместно с Sony.Если информация о трехмерной камере подтвердится, не исключается появление первых AR-гарнитур от Apple. Тим Кук в ходе презентации iPhone в минувшем году говорил, что соответствующая технология находится в разработке компании на протяжении нескольких лет, но спешить с ее внедрением никто не собирается. Не исключено, что трехмерная камера сперва появится в новой серии iPad Pro, после чего будет интегрирована и в смартфоны.Apple является консерватором по части дизайна своих устройств. За всю историю компании он менялся всего три раза, если не учитывать мелкие дополнения. Четвертое поколение отличается от пятого только своим размером и несколькими деталями. С шестой серии компания решила заменить грубый угловатый корпус на округлый, но такие инновации пришлись по душе не всем. В итоге в продаже появился SE, позволяющий удовлетворить требования любителей iPhone 5. По данным инсайдеров, в текущем году компания также проведет рестайлинг своих приборов. Причиной этому послужит внедрение технологии 5G, требующей применения соответствующих материалов и повышенной емкости аккумулятора.В свое время iPhone X сделал настоящую революцию на рынке смартфонов, получил безрамочный дисплей и ту самую «монобровь», от которой сейчас все пытаются избавиться. IPhone XS и XS Max также поставлялись с OLED-экранами, но они уже не так сильно удивляли пользователей, так как такую модификацию начали использовать даже мелкие китайские бренды. iPhone XR получил более современный дисплей Apple Liquid Retina, который может немного изгибаться. За счет этого риск разломать смартфон сильно снижался. Сейчас же Apple должна представить еще более актуальный и современный прибор, ввиду чего он может получить дисплей нового поколения. Инсайдеры отмечают, что компания не будет идти на поводу у трендов и применять эластичный экран, который ранее запатентовала Samsung. Представители Japan Display ранее заявляли, что Apple больше не будет использовать стандарт ЖК, перейдя на другие технологии. Информация о них, скорее всего, появится только перед презентацией смартфона следующего поколения.Компании Intel и Qualcomm уже начали разработку новых модемов для смартфонов, которые будут поддерживать стандарт 5G. Apple также не собирается оставаться в стороне, ввиду чего в новом устройстве определенно будет присутствовать соответствующая технология. Примечательно, что 5G пока запущена всего в нескольких странах, из-за чего ее применение в iPhone может не оправдать себя. Специалисты Fast Company ранее заявляли о намерении Apple продолжить использовать модемы Intel до перехода на новые стандарты. Не исключено, что речь идет именно о 5G.По данным западных инсайдеров, не исключено и использование простого названия iPhone 5G, которое ознаменует применение нового стандарта связи и обмена данными. В свое время то же самое происходило с внедрением технологии 3G. Также известно, что компания может перейти на использование модема Intel 8161.Устройство, которое должно стать следующим поколением серии SE, будет иметь визуальные характеристики iPhone 7. Поддержки Face ID у него, скорее всего, не будет. За безопасность данных будет отвечать Touch ID под OLED-дисплеем. Также не исключено применение безрамочного дисплея.По последним данным, Apple готовит сразу три смартфона. Один из них будет относиться к псевдо-бюджетному сегменту. Два остальных будут представлять собой одиннадцатое поколение гаджетов.