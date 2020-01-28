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Журналисты приписали герцогу Сассекскому тайное свидание с бывшей девушкой

Пресса британского издания New Idеа приписала младшему сыну Уэльского принца Чарльза герцогу Гарри тайное свидание с его бывшей девушкой Челси Дейви. По их словам, предыдущая любовь представителя королевской семьи прилетела в Лондон, чтобы поддержать принца Генри Чарльза Альберта Дэвида, который столкнулся с волной общественного давления.
Журналисты приписали герцогу Сассекскому тайное свидание с бывшей девушкой

Как известно, недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали в Канаду. В связи с этим английские журналисты начали информационный ажиотаж вокруг обсуждения данного прецедента. По мнению корреспондентов, герцог Сассекский был замечен на тайной встрече с Челси Дейви, с которой состоял в романтических отношениях более 7 лет. Сам принц не отрицает факт поддержания дружеских отношений с бывшей возлюбленной. Однако встречу с ней он официально не подтверждал.

Королевская семья давно на слуху в общественных кругах. Сенсация с переездом известной пары лишь усилила обсуждение и сплетни, поэтому многие британцы не доверяют информации западных журналистов о свидании принца Гарри, пока не появятся подтверждающие доказательства.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:58

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