Журналисты приписали герцогу Сассекскому тайное свидание с бывшей девушкой





Как известно, недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали в Канаду. В связи с этим английские журналисты начали информационный ажиотаж вокруг обсуждения данного прецедента. По мнению корреспондентов, герцог Сассекский был замечен на тайной встрече с Челси Дейви, с которой состоял в романтических отношениях более 7 лет. Сам принц не отрицает факт поддержания дружеских отношений с бывшей возлюбленной. Однако встречу с ней он официально не подтверждал.Королевская семья давно на слуху в общественных кругах. Сенсация с переездом известной пары лишь усилила обсуждение и сплетни, поэтому многие британцы не доверяют информации западных журналистов о свидании принца Гарри, пока не появятся подтверждающие доказательства.