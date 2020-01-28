Андрей Зинин рассказал, что московских школьников учат играть в шахматы уже в 1 классе
Столичный департамент образования и науки в четверг, 23 января провел плановое селекторное заседание. В ходе этого мероприятия выступил директор Городского методического центра (ГМЦ) Андрей Зинин. По его словам, московские школьники получают возможность учиться игре в шахматы уже в первом классе. Основным пособием для обучения этой игре Зинин назвал серию учебников «Шахматы в школе» издательства «Просвещение». Как добавил педагог дополнительного образования школы №1374 Роман Таропчин, эти учебники адаптированы для нынешних детей, сегодняшней программ; они очень легко усваиваются за счет того, что написаны доступным языком.
Отметим, что игры, уроки и посвященные шахматам познавательные ролики можно найти в библиотеке «Московской электронной школы». Кроме того, школьники российской столицы могут проверить свои силы с помощью участия в турнирах «Московский гамбит» и «Белая ладья».
Отметим, что игры, уроки и посвященные шахматам познавательные ролики можно найти в библиотеке «Московской электронной школы». Кроме того, школьники российской столицы могут проверить свои силы с помощью участия в турнирах «Московский гамбит» и «Белая ладья».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:42