Андрей Зинин рассказал, что московских школьников учат играть в шахматы уже в 1 классе





Отметим, что игры, уроки и посвященные шахматам познавательные ролики можно найти в библиотеке «Московской электронной школы». Кроме того, школьники российской столицы могут проверить свои силы с помощью участия в турнирах «Московский гамбит» и «Белая ладья».