Марат Сафин прикрывал своих друзей-спортсменов, заводивших любовниц втайне от жен





Во время эфира шоу “Тает лед” Марат Сафин вспомнил, как на Открытом чемпионате Австралии 2002 года он поблагодарил за поддержку “семью”. Всю игру на трибунах за него неистово болели три девушки с эффектной внешностью. Теперь выяснилось, что они на самом деле были любовницами его друзей, а он таким образом прикрыл их перед женами. В итоге вся история с тремя болельщицами была привязана к нему ради удобства спортсменов.Алексей Ягудин спросил гостя студии, как он мог проиграть в том матче при поддержке такой “семьи”. Сафин ответил, что сам не знает, но раскрывать имена теннисистов, которые завели любовниц, он не собирается.