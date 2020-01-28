Врачи из клиники Майо опубликовали 11 факторов, провоцирующих появление целлюлита
Медицинские эксперты из клиники Майо опубликовали 11 факторов, провоцирующих появление целлюлита. По мнению специалистов исследовательского центра, самой частой причиной возникновения изменений подкожно-жировой клетчатки является гормональная дисфункция.
Американские медики изучают вопрос целлюлита и его лечения уже многие годы, на протяжении которых выяснили, что данная проблема - это результат целого комплекса причин. Прежде всего, ученые отмечают гормональные нарушения. Пониженный или повышенный уровень инсулина, эстрогена, пролактина и норадреналина влияют на работу органов малого таза, которые ответственны за репродуктивное здоровье человека. Например, если уровень эстрогена низкий, а пролактина высокий, организм принимает решение, что он не способен к деторождению. В результате этого у представительницы слабого пола, независимо от возраста, прекращаются критические дни и замедляется кровоток в соединительных тканях, что приводит к накоплению и деформации жировых клеток.
Кроме этого, врачи отметили высокий риск возникновения целлюлита при ожирении, отравлении, беременности. Особенно активными провокаторами липидных скоплений считаются вредные привычки: алкоголь, курение табака, запрещенные вещества. Эти и подобные виды зависимости систематически наполняют организм отравляющими веществами, которые не только растягивают жировые клетки в тканях, но и угрожают здоровью в целом.
В отличие от предыдущих факторов, медики рассказали, что есть причина, на которую человек не в силах повлиять. Генетический код может таить в себе предрасположенность к нарушению липидного обмена, что приводит к разрастанию целлюлита в проблемных зонах.
Однако, исследователи центра Майо призывают пациентов быть внимательными к своему здоровью и самостоятельно избавляться от всех пагубных факторов, которые могут вызвать целлюлит и другие проблемы. К такому списку они отнесли даже узкие брюки, которые по их мнению, нарушают кровообращение внешних покровов, образуя жировые застои.
Американские медики изучают вопрос целлюлита и его лечения уже многие годы, на протяжении которых выяснили, что данная проблема - это результат целого комплекса причин. Прежде всего, ученые отмечают гормональные нарушения. Пониженный или повышенный уровень инсулина, эстрогена, пролактина и норадреналина влияют на работу органов малого таза, которые ответственны за репродуктивное здоровье человека. Например, если уровень эстрогена низкий, а пролактина высокий, организм принимает решение, что он не способен к деторождению. В результате этого у представительницы слабого пола, независимо от возраста, прекращаются критические дни и замедляется кровоток в соединительных тканях, что приводит к накоплению и деформации жировых клеток.
Кроме этого, врачи отметили высокий риск возникновения целлюлита при ожирении, отравлении, беременности. Особенно активными провокаторами липидных скоплений считаются вредные привычки: алкоголь, курение табака, запрещенные вещества. Эти и подобные виды зависимости систематически наполняют организм отравляющими веществами, которые не только растягивают жировые клетки в тканях, но и угрожают здоровью в целом.
В отличие от предыдущих факторов, медики рассказали, что есть причина, на которую человек не в силах повлиять. Генетический код может таить в себе предрасположенность к нарушению липидного обмена, что приводит к разрастанию целлюлита в проблемных зонах.
Однако, исследователи центра Майо призывают пациентов быть внимательными к своему здоровью и самостоятельно избавляться от всех пагубных факторов, которые могут вызвать целлюлит и другие проблемы. К такому списку они отнесли даже узкие брюки, которые по их мнению, нарушают кровообращение внешних покровов, образуя жировые застои.