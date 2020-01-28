Врачи из клиники Майо опубликовали 11 факторов, провоцирующих появление целлюлита





Американские медики изучают вопрос целлюлита и его лечения уже многие годы, на протяжении которых выяснили, что данная проблема - это результат целого комплекса причин. Прежде всего, ученые отмечают гормональные нарушения. Пониженный или повышенный уровень инсулина, эстрогена, пролактина и норадреналина влияют на работу органов малого таза, которые ответственны за репродуктивное здоровье человека. Например, если уровень эстрогена низкий, а пролактина высокий, организм принимает решение, что он не способен к деторождению. В результате этого у представительницы слабого пола, независимо от возраста, прекращаются критические дни и замедляется кровоток в соединительных тканях, что приводит к накоплению и деформации жировых клеток.Кроме этого, врачи отметили высокий риск возникновения целлюлита при ожирении, отравлении, беременности. Особенно активными провокаторами липидных скоплений считаются вредные привычки: алкоголь, курение табака, запрещенные вещества. Эти и подобные виды зависимости систематически наполняют организм отравляющими веществами, которые не только растягивают жировые клетки в тканях, но и угрожают здоровью в целом.В отличие от предыдущих факторов, медики рассказали, что есть причина, на которую человек не в силах повлиять. Генетический код может таить в себе предрасположенность к нарушению липидного обмена, что приводит к разрастанию целлюлита в проблемных зонах.Однако, исследователи центра Майо призывают пациентов быть внимательными к своему здоровью и самостоятельно избавляться от всех пагубных факторов, которые могут вызвать целлюлит и другие проблемы. К такому списку они отнесли даже узкие брюки, которые по их мнению, нарушают кровообращение внешних покровов, образуя жировые застои.