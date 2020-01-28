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Омич сжег знакомому половые органы в результате неудачной шутки

Омич сжег знакомому половые органы в процессе попытки реализовать неудачную шутку. Инцидент случился в ноябре 2019-го на территории поселения Харламово.
Омич сжег знакомому половые органы в результате неудачной шутки

Мужчины возрастом 57 лет вместе организовали застолье. Когда один уснул, его знакомому пришла мысль развеять скуку странной шуткой. Он приблизился к другу и «пошутил». При помощи зажигалки были подожжены штаны спящего человека в области расположения половых органов. Итогом стало мгновенное воспламенение синтетической ткани одежды спящего потерпевшего. Спустя несколько секунд пламя покрыло нижнюю часть тела мужчины. Не сумев справиться с огнём поджигатель и его проснувшаяся жертва вернулись к употреблению спиртных напитков. По прошествии нескольких дней потерпевший протрезвел и обратился к медикам с жалобой на болевые ощущения.

Медики выявили у пациента ожог 50% поверхности тела. Наиболее сильные повреждения были зарегистрированы в области половых органов, ягодиц, промежности, бёдер, ног. Врачи также диагностировали острую ожоговую токсемию. По данным местных изданий, пострадавший в течение нескольких недель оставался на территории медучреждения. Экспертиза определила, что потерпевший получил тяжкий урон здоровью, нанесённый вследствие неосторожности. Против поджигателя открыли уголовное дело в соответствии со статьёй 118 УК РФ. Теперь омич может получить до 6 месяцев ареста за неудачную шутку.

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Происшествия / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:14

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