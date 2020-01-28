В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy
Вскоре на мировой авторынок выйдет новая модель от немецкого бренда Volkswagen. Уже сейчас компания раскрыла некоторые детали внешности модернизированного Caddy.
Очередное обновление дебютирует буквально через пару недель, в феврале 2020 года. Сейчас в Сети появились изображения пятого поколения популярного транспортного средства немецкого концерна. Рендеры, опубликованные представителями VW, раскрывают ряд характеристик серийного авто, в отличие от ранее обнародованных эскизов. Судя по снимкам, дизайн машины останется все таким же узнаваемым, дополнившись стилистическим решениями и рядом элементов от семейства электрокаров ID. Так, производитель акцентировал внимание на полностью обновленной оптике с LED-фонарями и сложными графическими находками, вертикально расположенными фарами сзади.
Также можно увидеть более динамичные формы кузова и наклон линии крыши, направленный к корме. Новинка будет более спортивной и легкой. Согласно заявлению Volkswagen, обновленный Caddy должен стать новым законодателем стандартов для коммерческих вэнов, предназначенных для эксплуатации в городе. Не изменят инженеры компании и статус машины, как семейного транспортного средства. Машина получит актуальный и модный дизайн, техническое оснащение с онлайн-сервисами и функционалом. Кроме того, в новом Caddy покупателей ждёт большая панорамная крыша, которую производитель назвал самой крупной в сегменте.
Дополнительно конструкторы компании увеличили длину и ширину машины, добавив карго-пространства в салоне. Данных о силовой установке пока нет, однако многие блогеры считают наиболее вероятным вариант с турбомотором на бензине ёмкостью от литра до двух. Также ожидаются микрогибридные установки и опциональная полноприводная трансмиссия. При этом эксперты уверены в последующем выпуске абсолютно электрической версии двигателя. Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Очередное обновление дебютирует буквально через пару недель, в феврале 2020 года. Сейчас в Сети появились изображения пятого поколения популярного транспортного средства немецкого концерна. Рендеры, опубликованные представителями VW, раскрывают ряд характеристик серийного авто, в отличие от ранее обнародованных эскизов. Судя по снимкам, дизайн машины останется все таким же узнаваемым, дополнившись стилистическим решениями и рядом элементов от семейства электрокаров ID. Так, производитель акцентировал внимание на полностью обновленной оптике с LED-фонарями и сложными графическими находками, вертикально расположенными фарами сзади.
Также можно увидеть более динамичные формы кузова и наклон линии крыши, направленный к корме. Новинка будет более спортивной и легкой. Согласно заявлению Volkswagen, обновленный Caddy должен стать новым законодателем стандартов для коммерческих вэнов, предназначенных для эксплуатации в городе. Не изменят инженеры компании и статус машины, как семейного транспортного средства. Машина получит актуальный и модный дизайн, техническое оснащение с онлайн-сервисами и функционалом. Кроме того, в новом Caddy покупателей ждёт большая панорамная крыша, которую производитель назвал самой крупной в сегменте.
Дополнительно конструкторы компании увеличили длину и ширину машины, добавив карго-пространства в салоне. Данных о силовой установке пока нет, однако многие блогеры считают наиболее вероятным вариант с турбомотором на бензине ёмкостью от литра до двух. Также ожидаются микрогибридные установки и опциональная полноприводная трансмиссия. При этом эксперты уверены в последующем выпуске абсолютно электрической версии двигателя. Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:38