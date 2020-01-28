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В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy

Вскоре на мировой авторынок выйдет новая модель от немецкого бренда Volkswagen. Уже сейчас компания раскрыла некоторые детали внешности модернизированного Caddy.
В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy

Очередное обновление дебютирует буквально через пару недель, в феврале 2020 года. Сейчас в Сети появились изображения пятого поколения популярного транспортного средства немецкого концерна. Рендеры, опубликованные представителями VW, раскрывают ряд характеристик серийного авто, в отличие от ранее обнародованных эскизов. Судя по снимкам, дизайн машины останется все таким же узнаваемым, дополнившись стилистическим решениями и рядом элементов от семейства электрокаров ID. Так, производитель акцентировал внимание на полностью обновленной оптике с LED-фонарями и сложными графическими находками, вертикально расположенными фарами сзади.

Также можно увидеть более динамичные формы кузова и наклон линии крыши, направленный к корме. Новинка будет более спортивной и легкой. Согласно заявлению Volkswagen, обновленный Caddy должен стать новым законодателем стандартов для коммерческих вэнов, предназначенных для эксплуатации в городе. Не изменят инженеры компании и статус машины, как семейного транспортного средства. Машина получит актуальный и модный дизайн, техническое оснащение с онлайн-сервисами и функционалом. Кроме того, в новом Caddy покупателей ждёт большая панорамная крыша, которую производитель назвал самой крупной в сегменте.

Дополнительно конструкторы компании увеличили длину и ширину машины, добавив карго-пространства в салоне. Данных о силовой установке пока нет, однако многие блогеры считают наиболее вероятным вариант с турбомотором на бензине ёмкостью от литра до двух. Также ожидаются микрогибридные установки и опциональная полноприводная трансмиссия. При этом эксперты уверены в последующем выпуске абсолютно электрической версии двигателя. Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 10:38

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