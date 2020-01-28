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В Африке ученые нашли четвертую "ветвь" человечества

В Африке ученые нашли останки людей, которые свидетельствуют о существовании так называемой четвертой ветви человечества. Ими оказались предки современных этнических групп народов банту.

Дэвид Рейч является палеогенетиком из университета Гарварда, исследовавший останки 18 древних жителей Африки, которые были найдены в пещере Шум Лаку на западе Камеруна. Их скелеты возрастом 8000 и 3000 лет, обнаружены в пластах, имеющих отношение к каменному и бронзовому веку. У специалиста получилось определить, что остатки ДНК, подходящие для воссоздания частей совокупности наследственного материала, были в наличии в большом количестве в скелетах 4 древнейших камерунцев. По словам генетиков, они являлись детьми, возрастную шкалу которых смогли идентифицировать в пределах от 4 до 15 лет.

Один из них принадлежал 4-летней девочке, а прочие мальчикам. Проведённые изыскания определили, что население пещеры являлось прямым предком или близким родственником нынешних представителей группы народов банту. Они относятся больше к охотникам-собирателям, проживающим на данный момент на территории Центральной и Восточной Африки, чем к тем народностям, которые проживают в Камеруне. Это является свидетельством того, что все люди быстро распределились на 4 большие ветви после возникновения первых разумных индивидуумов.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:09

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