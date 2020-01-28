Астрофизики выяснили, что темная материя способна самоуничтожаться





Американские астрофизики приблизились к пониманию природы слабого свечения гамма-лучей, наблюдаемых в ночном небе. Известно, что оно происходит от источников, настолько слабых и далеких, что исследователи не могли определить их по отдельности. Теперь сотрудники университета обнаружили, что яркость намного выше в областях с большим количеством материи и наоборот. Это открытие также может помочь ученым сузить свойства экзотических астрофизических объектов и невидимой темной материи. В исследовании использовались данные, собранные за один год проектом Dark Energy Survey, который снимает оптические изображения неба.Они также дополнялись показателями за девять лет от космического радиотелескопа Ферми, который вращается вокруг Земли и фиксирует гамма-лучи. Последние являются самой энергичной формой света и возникают зачастую после крупных космических событий: суперновых, появления нейтронных звезд и мощных пучков частиц, вылетающих из галактик со сверхмассивными черными дырами. Другим потенциальным источником является темная материя, которая составляет 85% всей материи во Вселенной. После получения новых результатов ученые не исключают возможности того, что гамма-излучение может проявляться после взаимодействия частиц ТМ в космосе и их самоуничтожения.