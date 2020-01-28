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Астрофизики выяснили, что темная материя способна самоуничтожаться

Ученые из Стэнфордского университета после анализа данных космических радиотелескопов пришли к выводу, что темная материя способна самоуничтожаться. Астрофизики выяснили, что этот процесс связан с возникновением гамма-излучений космического сияния.

Американские астрофизики приблизились к пониманию природы слабого свечения гамма-лучей, наблюдаемых в ночном небе. Известно, что оно происходит от источников, настолько слабых и далеких, что исследователи не могли определить их по отдельности. Теперь сотрудники университета обнаружили, что яркость намного выше в областях с большим количеством материи и наоборот. Это открытие также может помочь ученым сузить свойства экзотических астрофизических объектов и невидимой темной материи. В исследовании использовались данные, собранные за один год проектом Dark Energy Survey, который снимает оптические изображения неба.

Они также дополнялись показателями за девять лет от космического радиотелескопа Ферми, который вращается вокруг Земли и фиксирует гамма-лучи. Последние являются самой энергичной формой света и возникают зачастую после крупных космических событий: суперновых, появления нейтронных звезд и мощных пучков частиц, вылетающих из галактик со сверхмассивными черными дырами. Другим потенциальным источником является темная материя, которая составляет 85% всей материи во Вселенной. После получения новых результатов ученые не исключают возможности того, что гамма-излучение может проявляться после взаимодействия частиц ТМ в космосе и их самоуничтожения.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:30

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