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Консалтинговая компания посчитала размеры прибавки к пенсии по ГПП в РФ

Консалтинговая компания составила подсчет размеров прибавки к пенсии в соответствии с условиями ГПП для граждан РФ. Новый план может принести россиянам порядка 16,5 тысячи рублей к выплатам.
Консалтинговая компания посчитала размеры прибавки к пенсии по ГПП в РФ

По данным специалистов FinExpertiza, перечень создан на базе подсчета ежемесячных дотаций в рамках ГПП из расчета 6% от прибыли в течение 30 лет. В аналогичных условиях прибавка имеет возможность подняться до 30 тысяч рублей для отдельных регионов. Подчеркивается, что максимальные прибавки нужно ожидать для жителей Сахалина и Москвы. Они получат сумму в размере 30-32,7 тысячи рублей.

ЦБ РФ сообщает об индивидуальном принятии решения по следованию ГПП со стороны отдельных специалистов. Эффективность ввода плана станет зависеть от итогов деятельности отделений ПФР. В 2019 году Минфин показал проект относительно гарантированного пенсионного плана. В частности, для желающих самостоятельно осуществлять накопление средств граждан имеется вариант сбора средств на конкретном счёте негосударственного фонда, сообщает ПолитЭксперт.

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Экономика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:12

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