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Ученые обнаружили еще одну серьезную угрозу для климата Земли из-за выбросов трифторметана

Ученые обнаружили серьезную угрозу для климата Земли. Это связано с выбросами в атмосферу трифторметана, который является парниковым газом.

Трифторметан широко применяется в различных областях, чаще всего используется как хладагент, сырье для органического синтеза, реагент для сухого травления при изготовлении сверхбольших интегральных схем, огнегаситель. Образуется этот газ в качестве побочного продукта при производстве тефлона. Более известен, как фтороформ, фреон 23 или хладон 23.

Производством газа в основном занимаются Индия и Китай, которые заявили в 2017 году о том, что практически устранили выбросы вещества в атмосферу. Ученые предполагали снижение концентрации СНF3, однако, этого не произошло. Наоборот, отмечается увеличение доли этого газа. Исследователи считают, что производители недобросовестно отнеслись к программе по ликвидации трифторметана.

Специалисты отмечают, что выброс одной тонны хладона 23 эквивалентен 12 тысячам тонн углекислого газа. Трифторметан остается в атмосфере в неизменной форме на протяжении 270 лет.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:45

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