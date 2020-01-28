Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова сообщила о рождении племянника





В режиме Stories Алена Краснова поделилась фотографией с сестрой, 26-летней Яниной Красновой, отметив, что она впервые родила ребенка. Теперь у модели есть племянник, чем она открыто радуется и принимает поздравления. О событии, произошедшем в ее семье, избранница Никиты Преснякова сообщила сразу по возвращению с новогодних каникул на Бали. У нее также есть младшая сестра, которой сейчас всего 9 лет.Алена Краснова не раз сообщала о том, что с детства мечтала создать семью. Свадьба модели с внуком Аллы Пугачевой состоялась в 2017 году, но пока избранница музыканта не торопится уходить в декрет.