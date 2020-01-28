Составлен список продуктов для людей, живущих рядом с автодорогами





Такая корректировка питания рекомендуется для всех групп населения, включая детей, беременных женщин, пожилых лиц и пациентов с хроническими заболеваниями. Очередное исследование, реализованное учеными из Великобритании и США, позволило установить, что дополнение рациона добавками, включающими витамины E и С, а также рыбий жир, помогает бороться с негативным влиянием пребывания в условиях загрязнённого воздуха. Полезно ввести в пищу овощи, фрукты, рыбу. Они помогут справиться с отрицательным эффектом от наполнения воздуха выхлопными газами, продуктами микросгорания покрышек и насыщенной полимерами пыли.Люди, проживающие поблизости от автодорог, регулярно вдыхают опасные частицы, угарный газ, а также диоксид азота и прочие органические химсоединения. Итогом становится ударное воздействие на состояние организма. Загрязненный воздух существенно повышает риски появления заболеваний органов дыхания, сосудов, отрицательно влияет на когнитивные способности и состояние костных тканей.Ученые сообщают, что преодолеть негативные факторы можно с помощью употребления пищи, насыщенной антиоксидантами. Помимо прочего, активно рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, фруктов и овощей. Строгий контроль режима питания позволил уменьшить проблемы со здоровьем из-за проживания поблизости от автодорог. Многим жителям крупных городов рекомендуется употреблять брокколи из-за сульфорафана в составе. Как показало исследование, вещество способно предоставить частичную защиту от влияния вредных химсоединений в составе выхлопа транспорта.