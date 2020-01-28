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«Новые губы мешают»: Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову подняли на смех

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова удивила россиян своим необычным разговором с подругой. Девушки плохо выговаривали слова, а подписчики пришли к выводу, что им мешают новые накачанные губы.

«Новые губы мешают»: Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову подняли на смех

Популярная певица Ольга Бузова достаточно тепло поздравила с днем рождения одну из своих подруг. Однако во время разговора девушки или в шутку, или просто не могли выговорить нормально половину слов. В итоге фолловеры пришли к выводу, что Ольга Бузова специально кривляется, а другие сказали, что девушкам нормально разговаривать мешают накачанные губы.

Тем не менее, нашлись и те, кто был растроган подобным поведением и сказал, что дружба между женщинами все-таки существует. Помимо этого, говорят и о том, что ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова, наконец, обрела женское счастье, и у нее появился возлюбленный Давид Манукян.


Немало говорят и о том, что влюбленные собираются пожениться, а блогер Давид Манукян даже сделал уже предложение. Пара активно обсуждает в Сети предстоящее торжество, и думает о том, кто будет выступать на их свадьбе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:53

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