«Новые губы мешают»: Ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову подняли на смех





Популярная певица Ольга Бузова достаточно тепло поздравила с днем рождения одну из своих подруг. Однако во время разговора девушки или в шутку, или просто не могли выговорить нормально половину слов. В итоге фолловеры пришли к выводу, что Ольга Бузова специально кривляется, а другие сказали, что девушкам нормально разговаривать мешают накачанные губы.Тем не менее, нашлись и те, кто был растроган подобным поведением и сказал, что дружба между женщинами все-таки существует. Помимо этого, говорят и о том, что ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова, наконец, обрела женское счастье, и у нее появился возлюбленный Давид Манукян.Немало говорят и о том, что влюбленные собираются пожениться, а блогер Давид Манукян даже сделал уже предложение. Пара активно обсуждает в Сети предстоящее торжество, и думает о том, кто будет выступать на их свадьбе.