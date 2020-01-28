Психологи рассказали, какое время года является лучшим для принятия важных решений
С наступлением нового года многие россияне решаются на кардинальные перемены в жизни, что не всегда является лучшим временем для неожиданных поступков. Психологи рассказали, какой период можно считать идеальным для принятия важных решений.
Будь то смена карьеры или покупка дома, январь кажется лучшим временем для "перезагрузки" или, по крайней мере, для принятия решения о переменах в жизни. Новые исследования международной группы ученых показали, что зима не всегда является оптимальной, поэтому любые решения с оправданным риском и значительными последствиями следует перенести на лето. Причина кроется в перепадах настроения в холодный период года, особенно среди тех, кто не живет в тропических странах. Сезонные аффективные расстройства, характеризующиеся депрессивными эпизодами в зимние месяцы, особенно распространены в северных широтах.
Это состояние способно не только влиять на настроение, но и на принятие решений, не позволяя объективно оценить все его плюсы и минусы. Более того, подавленный эмоциональный фон вынуждает человека не идти на риск, даже если шансы на успех чрезвычайно высоки. В то же время, позитивный настрой в знойное время мешает проявить осторожность во время выполнения важных задач. Поэтому психологи рекомендуют руководствоваться своим настроением в зависимости от типа цели и возможных последствий. К примеру, финансовых потерь можно скорее избежать с декабря по февраль, а большие дивиденды вероятнее появятся с июня по август.
Будь то смена карьеры или покупка дома, январь кажется лучшим временем для "перезагрузки" или, по крайней мере, для принятия решения о переменах в жизни. Новые исследования международной группы ученых показали, что зима не всегда является оптимальной, поэтому любые решения с оправданным риском и значительными последствиями следует перенести на лето. Причина кроется в перепадах настроения в холодный период года, особенно среди тех, кто не живет в тропических странах. Сезонные аффективные расстройства, характеризующиеся депрессивными эпизодами в зимние месяцы, особенно распространены в северных широтах.
Это состояние способно не только влиять на настроение, но и на принятие решений, не позволяя объективно оценить все его плюсы и минусы. Более того, подавленный эмоциональный фон вынуждает человека не идти на риск, даже если шансы на успех чрезвычайно высоки. В то же время, позитивный настрой в знойное время мешает проявить осторожность во время выполнения важных задач. Поэтому психологи рекомендуют руководствоваться своим настроением в зависимости от типа цели и возможных последствий. К примеру, финансовых потерь можно скорее избежать с декабря по февраль, а большие дивиденды вероятнее появятся с июня по август.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:58