Ученые доказали, что болезнь Паркинсона может развиваться в утробе матери





Около 10% пациентов с болезнью Паркинсона замечают первые симптомы в возрасте 21-50 лет. Чаще всего о заболевании свидетельствуют медлительность, тремор, жесткость мышц, потеря равновесия, а врачи на данный момент могут лишь облегчить эти проявления. Вырабатывающие дофамин нейроны повреждаются и со временем погибают, что развивается крайне медленно и чаще у пожилых людей.Американские медики предполагают, что ранний паркинсонизм может проявляться в случае, если пациент родился с уже поврежденными клетками мозга, что произошло в утробе матери. Команда исследователей во главе с доктором Клайвом Свендсеном в лабораторных условиях вырастила стволовые клетки из материала пациентов с ранней болезнью Паркинсона. Анализ получившихся в итоге нейронов помог выяснить, насколько хорошо такие клетки функционировали с самого начала жизни человека. Оказалось, что чаще дофаминовые нейроны у этих больных работали с ошибкой в течение 20-30 лет, и это могло развиваться еще во младенчестве.Эксперты работают над созданием лекарства против болезни Паркинсона, которую успешно может подавлять одобренный для лечения рака препарат PEP005. В новой работе ученые намерены создать форму медикамента для клинических испытаний.