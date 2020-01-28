Британские ученые разработали пластырь для вегетарианцев





Специалисты из Оксфордского университета учитывали трудности, с которыми сталкиваются начинающие вегетарианцы. Психологи решили, что больше всего люди страдают от недостатка вкусовых ощущений, которые возникают при употреблении мяса. Чтобы помочь справиться с тягой к привычным продуктам, ученые решили изобрести продукт, который всегда можно носить с собой, и при возникшем желании съесть что-то запрещенное люди могли бы частично удовлетворить потребность. Идея воплотилась в пластыре, обладающем запахом жареного бекона. Чтобы активировать действие аромата, достаточно будет потереть изделие.В ближайшее время ученые планируют начать тестирование пластыря в Великобритании. По мнению разработчиков это изобретение поможет удовлетворить тягу к мясным продуктам.