Британские ученые разработали пластырь для вегетарианцев
Британские ученые разработали пластырь для вегетарианцев. Изобретение пахнет беконом, если его потереть, что должно помочь при переходе на растительное питание.
Специалисты из Оксфордского университета учитывали трудности, с которыми сталкиваются начинающие вегетарианцы. Психологи решили, что больше всего люди страдают от недостатка вкусовых ощущений, которые возникают при употреблении мяса. Чтобы помочь справиться с тягой к привычным продуктам, ученые решили изобрести продукт, который всегда можно носить с собой, и при возникшем желании съесть что-то запрещенное люди могли бы частично удовлетворить потребность. Идея воплотилась в пластыре, обладающем запахом жареного бекона. Чтобы активировать действие аромата, достаточно будет потереть изделие.
В ближайшее время ученые планируют начать тестирование пластыря в Великобритании. По мнению разработчиков это изобретение поможет удовлетворить тягу к мясным продуктам.
Специалисты из Оксфордского университета учитывали трудности, с которыми сталкиваются начинающие вегетарианцы. Психологи решили, что больше всего люди страдают от недостатка вкусовых ощущений, которые возникают при употреблении мяса. Чтобы помочь справиться с тягой к привычным продуктам, ученые решили изобрести продукт, который всегда можно носить с собой, и при возникшем желании съесть что-то запрещенное люди могли бы частично удовлетворить потребность. Идея воплотилась в пластыре, обладающем запахом жареного бекона. Чтобы активировать действие аромата, достаточно будет потереть изделие.
В ближайшее время ученые планируют начать тестирование пластыря в Великобритании. По мнению разработчиков это изобретение поможет удовлетворить тягу к мясным продуктам.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:38