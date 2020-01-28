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Психологи рассказали о секретах сохранения молодости

По мнению психологов, продлить свою молодость под силу каждому человеку. Эксперты поделились секретами, которые способны улучшить физическое состояние и внешний вид. Среди описанных способов, специалисты отметили образ мышления и психо-эмоциональный фон, которые могут пагубно сказываться на здоровье.
Психологи рассказали о секретах сохранения молодости

Британские ученые выяснили, что важным фактором является регулярный секс. Они объяснили, что занятия любовью полезны не своим механическим процессом, а настоящими чувствами, которые провоцируют выработку гормонов удовлетворения и счастья, что непосредственно влияет на настроение. Кроме этого, обязательными для продления молодости эксперты считают режим. Только следуя четкому графику и разработав план правильных привычек человек сможет максимально долго оставаться бодрым, что несомненно отразится на его общем самочувствии.

Чтобы выглядеть на 5 или даже 10 лет моложе, не стоит упускать из виду физические нагрузки и активность в течение суток. Несмотря на то, что у многих людей не хватает времени на занятия спортом, специалисты рекомендуют уделять хотя бы 30 минут в любое удобное время дня для легкой разминки или хотя бы прогулки на свежем воздухе. Такие действия ускорят обменные процессы в организме и поспособствуют его обновлению, что в свою очередь приведет к регенерации всех клеток и тканей.

По словам диетологов, главным способом сохранить свою юность, есть не что иное, как рацион. Кроме сбалансированного питания эксперты советуют добавлять в основные блюда разнообразные специи, например, куркуму, перец или корицу. Такие дополнения не только принесут пользу определенным внутренним органам, но и помогут оставаться активным весь день.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:44

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