Медики рассказали об ошибках при лечении высокой температуры
Медики рассказали о главных ошибках при лечении высокой температуры. Данное недомогание может приводить к ухудшению здоровья, а также к заболеваниям сердца и почек.
По словам врачей, самой распространённой ошибкой во время лечения высокой температуры является утепление больного, однако это лишь ухудшает ситуацию и способствует продвижению инфекции по организму. К тому же, колоссальную нагрузку испытывает сердце и сосуды. Не стоит ограничивать пациентам доступ к прохладному воздуху. Однако такой метод подойдёт лишь зимой во время морозов на улице. При сухом и теплом воздухе вирусы активнее распространяются, именно поэтому помещение, где располагается больной, необходимо проветривать каждые 3 часа.
Врачи отмечают, что молоко с медом - средство народной медицины - также не помогает при лечении высокой температуры. Полезные свойства из данной смеси не могут вывести опасные бактерий, однако способствуют перегрузке желудочно-кишечного тракта. Горчичники и ингаляция также не оказывают необходимого воздействия. Медики утверждают, что снижать температуру можно только тогда, когда термометр покажет 38,5 и выше градусов. Лишний приём жаропонижающих лекарственных препаратов не оказывает необходимого действия при лечении.
По словам врачей, самой распространённой ошибкой во время лечения высокой температуры является утепление больного, однако это лишь ухудшает ситуацию и способствует продвижению инфекции по организму. К тому же, колоссальную нагрузку испытывает сердце и сосуды. Не стоит ограничивать пациентам доступ к прохладному воздуху. Однако такой метод подойдёт лишь зимой во время морозов на улице. При сухом и теплом воздухе вирусы активнее распространяются, именно поэтому помещение, где располагается больной, необходимо проветривать каждые 3 часа.
Врачи отмечают, что молоко с медом - средство народной медицины - также не помогает при лечении высокой температуры. Полезные свойства из данной смеси не могут вывести опасные бактерий, однако способствуют перегрузке желудочно-кишечного тракта. Горчичники и ингаляция также не оказывают необходимого воздействия. Медики утверждают, что снижать температуру можно только тогда, когда термометр покажет 38,5 и выше градусов. Лишний приём жаропонижающих лекарственных препаратов не оказывает необходимого действия при лечении.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:30