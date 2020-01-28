Медики рассказали об ошибках при лечении высокой температуры





По словам врачей, самой распространённой ошибкой во время лечения высокой температуры является утепление больного, однако это лишь ухудшает ситуацию и способствует продвижению инфекции по организму. К тому же, колоссальную нагрузку испытывает сердце и сосуды. Не стоит ограничивать пациентам доступ к прохладному воздуху. Однако такой метод подойдёт лишь зимой во время морозов на улице. При сухом и теплом воздухе вирусы активнее распространяются, именно поэтому помещение, где располагается больной, необходимо проветривать каждые 3 часа.Врачи отмечают, что молоко с медом - средство народной медицины - также не помогает при лечении высокой температуры. Полезные свойства из данной смеси не могут вывести опасные бактерий, однако способствуют перегрузке желудочно-кишечного тракта. Горчичники и ингаляция также не оказывают необходимого воздействия. Медики утверждают, что снижать температуру можно только тогда, когда термометр покажет 38,5 и выше градусов. Лишний приём жаропонижающих лекарственных препаратов не оказывает необходимого действия при лечении.