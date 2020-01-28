Американские ученые назвали дневной сон виновником развития болезни Альцгеймера





Головной мозг человека имеет свойство накапливать большое количество информации на протяжении дня, которая обрабатывается во время сна для легкой усвояемости новых данных. Теория о пользе отдыха в данное время суток оказалась ложной и даже опасной, как установили нейробиологи из Вашингтонского университета. По словам экспертов, он способствует развитию нейродегенеративных заболеваний, в частности - болезни Альцгеймера. Её риск повышается в силу ряда причин, среди которых выделяются нарушение биоритмов и неэффективное восстановление энергии в ночное время суток.К этому выводу ученые пришли после обследования 189 добровольцев, которые вели себя более активно ночью, а днем страдали от сонливости и искали любую возможности поспать. Из-за спутанного сознания после пробуждения и плохого качества сна повышается вероятность нарушения работы ЦНС. Ошибочным также считается подход "наверстывания" того, что было упущено ночью: поэтому любая работа в сменах считается крайне вредной для здоровья. Врачи рекомендуют ложиться спать до полуночи, поскольку именно в этот период вырабатываются гормоны, способствующие восстановлению организма.