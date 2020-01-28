Максим Галкин в одиночестве отправился в Тасманию, устроив экскурсию по реликтовому лесу

Максим Галкина недавно в своем микроблоге опубликовал фото из Тасмании, попросив поклонников совета, какие достопримечательности стоит посмотреть. В режиме Stories артист показал реликтовый лес, отметив, что деревья, окружающие его, на самом деле папоротник, которому нужно было 300 лет, чтобы вырасти до таких размеров. Однако, по заверениям телеведущего, эти растения трухлявые внутри, и их можно свалить одним ударом ноги.Недавно в Окленде у Максима Галкина состоялся концерт, а еще два запланированы на ближайшее время в Австралии. В рабочую поездку телеведущий отправился без супруги и детей, в чем поклонники были уверены, поскольку артист не публикует совместные фото и видео.