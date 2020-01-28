АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Максим Галкин в одиночестве отправился в Тасманию, устроив экскурсию по реликтовому лесу

Максим Галкин в одиночестве отправился в Тасманию, откуда провел видеоэкскурсию по реликтовому лесу в Stories. Телеведущий рассказал о своей поездке в Instagram.

Максим Галкина недавно в своем микроблоге опубликовал фото из Тасмании, попросив поклонников совета, какие достопримечательности стоит посмотреть. В режиме Stories артист показал реликтовый лес, отметив, что деревья, окружающие его, на самом деле папоротник, которому нужно было 300 лет, чтобы вырасти до таких размеров. Однако, по заверениям телеведущего, эти растения трухлявые внутри, и их можно свалить одним ударом ноги.
Максим Галкин в одиночестве отправился в Тасманию, устроив экскурсию по реликтовому лесу

Недавно в Окленде у Максима Галкина состоялся концерт, а еще два запланированы на ближайшее время в Австралии. В рабочую поездку телеведущий отправился без супруги и детей, в чем поклонники были уверены, поскольку артист не публикует совместные фото и видео.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские ученые назвали дневной сон виновником развития болезни…
Максим Галкин в одиночестве отправился в Тасманию, устроив экскурсию по реликтовому…
Названы запланированные с 1 февраля изменения в жизни россиян после нововведений в…
Учёные смогли описать внешний вид самого свирепого динозавра Allosaurus…
"Набиралась сил": Наталья Андрейченко объяснила свое внезапное исчезновение в…
Актриса Лариса Хорошилова была госпитализирована после ДТП в…
"Он всех обманул": Ангелина Вовк опровергла информацию о свадьбе с Михаилом…
Украинка устроила скандал в автобусе из-за российского…
Названы ТОП-4 кнопочных телефона 2020…
Принц Уильям готов принять принца Гарри и Меган Маркл в королевскую семью после…
Звезда «Дом-2» Никита Рудаков обманул мать ради тайной свадьбы с Алиной…
Apple запатентовала уникальный iMac из цельного куска изогнутого стекла, в которое встроен…
Муж Леры Кудрявцевой снял на видео первый танец маленькой…
«Секси-ротик»: Наташа Королева сделала Алле Пугачевой вульгарный…
Учёные из Кембриджа рассказали о питании древних…
Учёные рассказали о продуктах, способных увеличивать уровень эстрогена у…
Британские эксперты назвали основные симптомы "синдрома больного…
Врачи рассказали о пагубных свойствах…
Ученые обнаружили в Антарктиде новый вид нейтрино, "ломающий" стандартную модель…
«Страна устала от негатива»: Актер Сергей Селин призвал россиян гордиться своей…
Татьяна Буланова стала выглядеть моложе и стройнее в новом…
Обновленные Infiniti QX50 и QX80 осенью доберутся до…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая тащит Евгения Ромашова в…
Беременную жену Бориса Грачевского заметили на премьере нового фильма «Марафон…
Елена Летучая на Багамах познакомилась с местными…
Звезды «Дом-2» сёстры Рапунцель устроили совместную фотосессию впервые за долгое…
В Microsoft передумали: Windows 7 получит еще одно…
Ольга Бузова на вечеринке в честь 34-летия подарила подруге цветы и два больших плюшевых розовых…
Просмотреть все новости