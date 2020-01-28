Названы запланированные с 1 февраля изменения в жизни россиян после нововведений в законодательстве





С 1 февраля вступают в силу изменённые нормы увольнения граждан, рост ставки «Платона» на 16 копеек. Очередной этап «Дальневосточного гектара» будет введён с территориями Забайкалья и Бурятии. В силу будут введены поправки, описывающие санкции в отношении СМИ-иноагентов. Грубые несоблюдения установленных норм с частотой свыше 2 раз ежегодно будут наказываться 100 тысячам рублей штрафа для физлиц с альтернативой в форме 15 дней админареста. Для юрлиц финансовое наказание составит 5 млн рублей.До 29 февраля будет идти III этап амнистии капиталов, стартовавший 1 июня 2019-го. В случае приобретения товаров в торговых автоматах россиянам с 1 февраля станет доступен выбор формата чека. Альтернативой для бумажной распечатки станет электронный документ. Когда устройство имеет дисплей, достаточно будет отсканировать данные о совершенной покупке.