Учёные смогли описать внешний вид самого свирепого динозавра Allosaurus jimmadseni
Учёные смогли описать внешний вид динозавра, жившего приблизительно 157 млн лет назад, и обнаруженного ещё в 1990 году. Хищник получил имя Allosaurus jimmadseni в честь специалиста Джима Мэдсена, открывшего данный подвид аллозавров.
Свирепый хищник жил в конце Юрского периода на территории нынешней Америки. Джим Мэдсена смог обнаружить один из двух полных скелетов. Он имел вес больше 1800 кг, а в длину составлял 8,8 метров. Пресмыкающийся имел гребень на морде, который тянулся от глаз до ноздрей. Он передвигался на двух ногах, а передние лапы применялись для умерщвления жертв. В пасти было обнаружено 80 зубов. Это самый распространённый подвид динозавров в своей среде обитания. Несмотря на то, что скелет был обнаружен лишь в 1990 году, лишь сейчас учёным удалось описать его.
Причиной является то, что кости находились в скале, что затруднило их изъятие. Эксперты воспользовались динамитом, чтобы разломать породу, а после, с помощью вертолета, булыжник со скелетом направили в лабораторию, где продолжили вынимать кости. Однако позднее выяснилось, что скелет был без черепа. По словам палеонтолога Марка Лоуэна, кости являются радиоактивным, поэтому для поиска необходимо применить счетчик Гейгера. Затем всего в нескольких метрах от раскопок был обнаружен и череп. Учёным понадобилось больше 10 лет, чтобы доказать открытие нового вида аллозавров.
Свирепый хищник жил в конце Юрского периода на территории нынешней Америки. Джим Мэдсена смог обнаружить один из двух полных скелетов. Он имел вес больше 1800 кг, а в длину составлял 8,8 метров. Пресмыкающийся имел гребень на морде, который тянулся от глаз до ноздрей. Он передвигался на двух ногах, а передние лапы применялись для умерщвления жертв. В пасти было обнаружено 80 зубов. Это самый распространённый подвид динозавров в своей среде обитания. Несмотря на то, что скелет был обнаружен лишь в 1990 году, лишь сейчас учёным удалось описать его.
Причиной является то, что кости находились в скале, что затруднило их изъятие. Эксперты воспользовались динамитом, чтобы разломать породу, а после, с помощью вертолета, булыжник со скелетом направили в лабораторию, где продолжили вынимать кости. Однако позднее выяснилось, что скелет был без черепа. По словам палеонтолога Марка Лоуэна, кости являются радиоактивным, поэтому для поиска необходимо применить счетчик Гейгера. Затем всего в нескольких метрах от раскопок был обнаружен и череп. Учёным понадобилось больше 10 лет, чтобы доказать открытие нового вида аллозавров.