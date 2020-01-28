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Учёные смогли описать внешний вид самого свирепого динозавра Allosaurus jimmadseni

Учёные смогли описать внешний вид динозавра, жившего приблизительно 157 млн лет назад, и обнаруженного ещё в 1990 году. Хищник получил имя Allosaurus jimmadseni в честь специалиста Джима Мэдсена, открывшего данный подвид аллозавров.

Свирепый хищник жил в конце Юрского периода на территории нынешней Америки. Джим Мэдсена смог обнаружить один из двух полных скелетов. Он имел вес больше 1800 кг, а в длину составлял 8,8 метров. Пресмыкающийся имел гребень на морде, который тянулся от глаз до ноздрей. Он передвигался на двух ногах, а передние лапы применялись для умерщвления жертв. В пасти было обнаружено 80 зубов. Это самый распространённый подвид динозавров в своей среде обитания. Несмотря на то, что скелет был обнаружен лишь в 1990 году, лишь сейчас учёным удалось описать его.

Причиной является то, что кости находились в скале, что затруднило их изъятие. Эксперты воспользовались динамитом, чтобы разломать породу, а после, с помощью вертолета, булыжник со скелетом направили в лабораторию, где продолжили вынимать кости. Однако позднее выяснилось, что скелет был без черепа. По словам палеонтолога Марка Лоуэна, кости являются радиоактивным, поэтому для поиска необходимо применить счетчик Гейгера. Затем всего в нескольких метрах от раскопок был обнаружен и череп. Учёным понадобилось больше 10 лет, чтобы доказать открытие нового вида аллозавров.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:54

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