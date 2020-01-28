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Актриса Лариса Хорошилова была госпитализирована после ДТП в Москве

Актриса Лариса Хорошилова, которая известна российскому зрителю по участию в съёмках сериала «Глухарь», была доставлена в медучреждение после ДТП. Инцидент случился 27 января в Москве на Большой Ордынке.
Актриса Лариса Хорошилова была госпитализирована после ДТП в Москве

В соответствии с предварительными сведениями, актриса возрастом 77 лет пострадала вследствие наезда автомобиля. На текущий момент остаётся неизвестным, в каком конкретно состоянии пребывает Хорошилова.

Обстоятельства случившейся аварии определяют специалисты ГИБДД, сообщает РЕН ТВ. Лариса Хорошилова принимала участие в съёмках картин «Час Волкова – 2», а также «Пятницкий». Помимо этого, она является членом коллектива духовного театра «Глас».

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:38

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