Актриса Лариса Хорошилова была госпитализирована после ДТП в Москве





В соответствии с предварительными сведениями, актриса возрастом 77 лет пострадала вследствие наезда автомобиля. На текущий момент остаётся неизвестным, в каком конкретно состоянии пребывает Хорошилова.Обстоятельства случившейся аварии определяют специалисты ГИБДД, сообщает РЕН ТВ. Лариса Хорошилова принимала участие в съёмках картин «Час Волкова – 2», а также «Пятницкий». Помимо этого, она является членом коллектива духовного театра «Глас».