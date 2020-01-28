"Он всех обманул": Ангелина Вовк опровергла информацию о свадьбе с Михаилом Куницыным





В конце прошлого года в эфире программы “Винил” Михаил Куницын заявил, что собирается жениться на 77-летней Ангелине Вовк. Сама телеведущая не комментировала это до недавнего времени, в связи с чем поклонники начали подозревать бурно развивающийся роман. В прессе появились подробности предстоящего торжества, например, церемония якобы должна была состояться в замке XV века в Бретани.Однако недавно звезда решила отправиться на отдых в Гагры с подругой, и это привело к подозрениям, что Куницын лишь пропиарился за ее счет. Также пара ни разу за время после объявления о свадьбе не появилась вместе на публике. Ангелина Вовк недавно прокомментировала происходящее, отметив, что они с Куницыным всегда были исключительно друзьями.Причины, почему артист решил заявить о романе с Вовк, остаются неизвестными даже ей. Поклонники телеведущей считают, что таким образом он поставил звезду в неловкое положение, преследуя собственные цели.