Украинка устроила скандал в автобусе из-за российского сериала





В качестве ответа на недовольство женщины мужчина за рулём транспортного средства предложил поинтересоваться мнением большей части пассажиров. Как отметила сама инициатор скандала, водитель дал согласие высадить её, «чтобы дальше спокойно смотреть российский фильм».В настоящее время Киев акцентируется на нивелировании претензий радикально настроенной части населения к русскому языку, призывая уважать сограждан вне зависимости от их национальной и этнической принадлежности. При этом меры по усилению присутствия украинского языка в медиа-контенте остаются в силе.