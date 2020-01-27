«Страна устала от негатива»: Актер Сергей Селин призвал россиян гордиться своей страной
В Петербурге на базе пресс-центра медиагруппы «Патриот» состоялось награждение победителей конкурса под названием «Хорошие новости России». Почетными гостями мероприятия стали актеры Александр Половцев и Сергей Селин. Артисты поздравили журналистов, сумевших создать действительно интересные материалы «о хорошем», а также призвали россиян прекратить выискивать в себе недостатки.
Так, Сергей Селин, беседуя с журналистами издания Nation News, заявил, что считает проведение такого конкурса, в котором рассматриваются материалы по положительной повестке, очень важным событием, которое затрагивает одну из значимых проблем. «Если есть подобный конкурс, значит есть запрос. Что касается его темы, то это полное попадание в десятку. Страна давно устала от негатива», - подчеркнул актер. По словам Сергея Селина, россиянам на данном этапе времени очень важно научиться верить в себя и гордиться своей страной, а вот привычка постоянно корить себя за что-либо, по его мнению, это особенность русского характера.
«Ругать себя – это наша великая российская забава. Пора прекращать с этим самоедством. Мы ведь великая нация, великая страна, мы должны гордиться тем, что мы делаем», - приводит издание слова актера.
Так, Сергей Селин, беседуя с журналистами издания Nation News, заявил, что считает проведение такого конкурса, в котором рассматриваются материалы по положительной повестке, очень важным событием, которое затрагивает одну из значимых проблем. «Если есть подобный конкурс, значит есть запрос. Что касается его темы, то это полное попадание в десятку. Страна давно устала от негатива», - подчеркнул актер. По словам Сергея Селина, россиянам на данном этапе времени очень важно научиться верить в себя и гордиться своей страной, а вот привычка постоянно корить себя за что-либо, по его мнению, это особенность русского характера.
«Ругать себя – это наша великая российская забава. Пора прекращать с этим самоедством. Мы ведь великая нация, великая страна, мы должны гордиться тем, что мы делаем», - приводит издание слова актера.