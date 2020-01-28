Названы ТОП-4 кнопочных телефона 2020 года





Открывает рейтинг премиальная модель от американской компании RIM – смартфон BlackBerry Key2 вместе с упрощенной его версией под названием Key2 LE. Стоимость этого устройства колеблется в пределах 28-40 тысяч рублей. Смартфон работает под управлением ОС Android и оснащается удобной QWERTY-клавиатурой. В его основе лежит производительный SoC Snapdragon 660, а «из коробки» пользователю доступно 6 Гб оперативной памяти.Второе место досталось вышедшему довольно давно Nokia 2720 Flip – эта раскладушка с дополнительным дисплеем на крышке оснащается 0,5 Гб оперативной и 4 Гб постоянной памяти и имеет скромную 2-мегапиксельлную камеру. Работает устройство на базе скромного процессора Snapdragon 205, зато характеризуется неплохой автономностью благодаря АКБ емкостью 1500 мАч. Стоимость данной модели в России составляет около 6500 рублей.Замыкает тройку лидеров Nokia 800 Tough в моноблочном исполнении и высоким уровнем защиты от влаги и пыли по стандарту IP68, соответствие которому подразумевает даже возможность непродолжительного погружения под воду. Стоимость этого экземпляра на российском рынке составляет 8000 рублей.Последним устройством в рейтинге снова оказалась модель от легендарной Nokia – давно известный многим «банан» 8110 4G. Главным преимуществом этого аппарата эксперты называют оригинальный стильный дизайн, а также удобство и простоту в использовании.