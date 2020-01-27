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Звезда «Дом-2» Юлия Белая тащит Евгения Ромашова в ЗАГС

Звезда скандального телевизионного проекта «Дом-2» Юлия Белая хочет серьезных отношений. Девушка просит Евгения Ромашова, чтобы, как только они приедут в Москву сразу подали заявление в ЗАГС.

Звезда «Дом-2» Юлия Белая тащит Евгения Ромашова в ЗАГС

После долгого расставания звездная пара шоу «Дом-2» Юлия Белая и Евгений Ромашов вновь вместе. Теперь Юлия систематически пытается говорить о том, что их отношения нужно выводить на новый уровень и настаивает на бракосочетании. Стоит отметить, пока ребята были в ссоре у них все равно не получалось не показывать свою симпатию по отношению друг к другу, и они продолжали общаться, хотя и говорили, что сейчас не вместе.

Ведущий реалити «Дом-2» Андрей Черкасов во время общего собрания на Лобном месте отметил, что Юлия Белая мечтает, чтобы после возвращения в Москву было подано заявление в ЗАГС.


Все, кто в этот момент находились на Поляне, удивились такой новости. А Иосиф Оганесян, который считает себя хорошим другом Евгения Ромашова и вовсе заявил, что против того, чтобы ребята женились. По словам Иосифа, Юлия не пара для Евгения, потому что семейная жизнь не для нее, а она в большей степени хочет жить бесконечно гуляя, что не имеет ничего общего с серьезными отношениями.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:56

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