Звезда «Дом-2» Юлия Белая тащит Евгения Ромашова в ЗАГС





После долгого расставания звездная пара шоу «Дом-2» Юлия Белая и Евгений Ромашов вновь вместе. Теперь Юлия систематически пытается говорить о том, что их отношения нужно выводить на новый уровень и настаивает на бракосочетании. Стоит отметить, пока ребята были в ссоре у них все равно не получалось не показывать свою симпатию по отношению друг к другу, и они продолжали общаться, хотя и говорили, что сейчас не вместе.Ведущий реалити «Дом-2» Андрей Черкасов во время общего собрания на Лобном месте отметил, что Юлия Белая мечтает, чтобы после возвращения в Москву было подано заявление в ЗАГС.Все, кто в этот момент находились на Поляне, удивились такой новости. А Иосиф Оганесян, который считает себя хорошим другом Евгения Ромашова и вовсе заявил, что против того, чтобы ребята женились. По словам Иосифа, Юлия не пара для Евгения, потому что семейная жизнь не для нее, а она в большей степени хочет жить бесконечно гуляя, что не имеет ничего общего с серьезными отношениями.