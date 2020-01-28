Apple запатентовала уникальный iMac из цельного куска изогнутого стекла, в которое встроен дисплей
Американский патентный регулятор USPTO опубликовал заявку корпорации Apple на довольно необычный дизайн нового компьютера популярной серии iMac. Уникальность будущего устройства заключается в том, что его корпус изготовлен из цельного куска изогнутого стекла, в которое встроен дисплей.
Судя по опубликованной патентной документации, инженеры из Купертино всерьез рассматривают возможность радикального изменения дизайна своего настольного компьютера. Теперь он может превратиться в цельный лист из изогнутого материала со встроенным дисплеем. В самом патенте Apple описывает новинку, как «устройство с корпусом из стекла». По изображениям видно, что речь идет о монолитном куске, который изгибается в нижней части. Также для поддержки этой конструкции в рабочем положении к ней прилагается основание, на котором разместятся блок питания и все периферийные интерфейсы.
Согласно указанному патенту, разработчик планирует оснастить новинку системой изменения угла наклона и даже полного закрытия для перевода в режим ожидания или сна.
Судя по опубликованной патентной документации, инженеры из Купертино всерьез рассматривают возможность радикального изменения дизайна своего настольного компьютера. Теперь он может превратиться в цельный лист из изогнутого материала со встроенным дисплеем. В самом патенте Apple описывает новинку, как «устройство с корпусом из стекла». По изображениям видно, что речь идет о монолитном куске, который изгибается в нижней части. Также для поддержки этой конструкции в рабочем положении к ней прилагается основание, на котором разместятся блок питания и все периферийные интерфейсы.
Согласно указанному патенту, разработчик планирует оснастить новинку системой изменения угла наклона и даже полного закрытия для перевода в режим ожидания или сна.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00