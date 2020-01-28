АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Apple запатентовала уникальный iMac из цельного куска изогнутого стекла, в которое встроен дисплей

Американский патентный регулятор USPTO опубликовал заявку корпорации Apple на довольно необычный дизайн нового компьютера популярной серии iMac. Уникальность будущего устройства заключается в том, что его корпус изготовлен из цельного куска изогнутого стекла, в которое встроен дисплей.
Apple запатентовала уникальный iMac из цельного куска изогнутого стекла, в которое встроен дисплей

Судя по опубликованной патентной документации, инженеры из Купертино всерьез рассматривают возможность радикального изменения дизайна своего настольного компьютера. Теперь он может превратиться в цельный лист из изогнутого материала со встроенным дисплеем. В самом патенте Apple описывает новинку, как «устройство с корпусом из стекла». По изображениям видно, что речь идет о монолитном куске, который изгибается в нижней части. Также для поддержки этой конструкции в рабочем положении к ней прилагается основание, на котором разместятся блок питания и все периферийные интерфейсы.

Согласно указанному патенту, разработчик планирует оснастить новинку системой изменения угла наклона и даже полного закрытия для перевода в режим ожидания или сна.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple запатентовала уникальный iMac из цельного куска изогнутого стекла, в которое встроен…
Муж Леры Кудрявцевой снял на видео первый танец маленькой…
«Секси-ротик»: Наташа Королева сделала Алле Пугачевой вульгарный…
Учёные из Кембриджа рассказали о питании древних…
Учёные рассказали о продуктах, способных увеличивать уровень эстрогена у…
Британские эксперты назвали основные симптомы "синдрома больного…
Врачи рассказали о пагубных свойствах…
Ученые обнаружили в Антарктиде новый вид нейтрино, "ломающий" стандартную модель…
«Страна устала от негатива»: Актер Сергей Селин призвал россиян гордиться своей…
Татьяна Буланова стала выглядеть моложе и стройнее в новом…
Обновленные Infiniti QX50 и QX80 осенью доберутся до…
Звезда «Дом-2» Юлия Белая тащит Евгения Ромашова в…
Беременную жену Бориса Грачевского заметили на премьере нового фильма «Марафон…
Елена Летучая на Багамах познакомилась с местными…
Звезды «Дом-2» сёстры Рапунцель устроили совместную фотосессию впервые за долгое…
В Microsoft передумали: Windows 7 получит еще одно…
Ольга Бузова на вечеринке в честь 34-летия подарила подруге цветы и два больших плюшевых розовых…
СМИ рассказали о странных повадках и «склоках» ведущих шоу «Давай…
«Да, у нас было «волшебство!»: Ольга Рапунцель созналась в сексе с Романом…
Археологи: "Находки в Израиле позволят судить об уровне грамотности евреев в VIII…
«Оба стеснялись»: Ольга Дибцева рассказала об интимной сцене с сыном Нагиева в фильме…
Шоуранер «Ведьмака» Лорен Хиссрич рассказала о вырезанных из фильма…
"Не видно страсти в глазах": В Сети рассказали, как Ольга Бузова и Давид Манукян вели себя в…
В Великобритании учёные обнаружили развалины старинного англосаксонского…
«От меня отвернулись все»: Ирина Отиева затаила обиду на Серова, Крутого и…
Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина стала ишемическая…
«Я активно занималась своей пятой точкой»: Самбурская расказала об эффективных процедурах по уходу за…
Renault Arkana назвали самой популярной у россиян новинкой в 2019…
Просмотреть все новости