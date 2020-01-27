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Звезды «Дом-2» сёстры Рапунцель устроили совместную фотосессию впервые за долгое время

Сестры Ольга и Алена Рапунцель все-таки помирились. В личном аккаунте Instagram Ольги появился совместный снимок девушек. Они сказали спасибо друг другу за поддержку.

Звезды «Дом-2» сёстры Рапунцель устроили совместную фотосессию впервые за долгое время

Ольга и Алена в последнее время друг с другом общались нормально крайне редко. Осложняло ситуацию и то, что их мама Татьяна Владимировна ссорилась по очереди то с Аленой, то с Ольгой.

Спустя долгое время сестры впервые сделали совместную фотосессию. Когда девушки делали общие снимки, то впервые за достаточно долгое время наконец сблизились. Ольга отметила, что семья это самое важное. По ее словам, вдвоем даже через невзгоды пройти гораздо проще, а сестринская поддержка лучшее, что может быть.


Также она отметила, что ее сестра красавица устроила для нее бьюти вечер и они вместе с Аленой смогли отдохнуть от суеты, которая была вокруг них. Во время этой встречи девушки, наконец, поговорили друг с другом по душам. Помимо этого, Ольга Рапунцель утверждает, что даже несмотря на размолвки все равно может всегда положиться на свою сестру. Ольга Рапунцель сказала, что перезагрузка им была нужна!

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:38

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