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«Секси-ротик»: Наташа Королева сделала Алле Пугачевой вульгарный комплимент

Алла Пугачева в последние месяцы все чаще удивляет своих поклонников изменениями во внешности. Стала активней Примадонна и в социальной сети Instagram, а ее фотографии набирают все больше «лайков» и комплиментов от поклонников и коллег. Впрочем, певице Наташе Королевой в комментариях под одним из свежих постов Аллы Борисовны немного не хватило такта.
«Секси-ротик»: Наташа Королева сделала Алле Пугачевой вульгарный комплимент

Недавно Алла Пугачева опубликовала на своей страничке очередное смелое селфи. На этом кадре Примадонна действительно не похожа на себя прежнюю, что, к слову, воспринимается многими как результат вмешательства пластических хирургов. Акцент на этом фото Алла Борисовна сделала на ярко-красных губах, цвет которых прекрасно сочетается с малиновой блузой певицы. Поклонники сразу же оставили под этой публикацией множество восторженных комментариев, отметились под этим снимком и некоторые знаменитости. К примеру, телеведущая и актриса Эвелина Бледанс отметила, что любит Пугачеву разной.

В то же время певица Наташа Королева решила не церемониться и оставила комментарий, который многие пользователи тут же назвали дерзким и в какой-то степени вульгарным. «Вау. Секси-ротик. Украдут, Алла Борисовна», - написала артистка.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:00

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