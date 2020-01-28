«Секси-ротик»: Наташа Королева сделала Алле Пугачевой вульгарный комплимент
Алла Пугачева в последние месяцы все чаще удивляет своих поклонников изменениями во внешности. Стала активней Примадонна и в социальной сети Instagram, а ее фотографии набирают все больше «лайков» и комплиментов от поклонников и коллег. Впрочем, певице Наташе Королевой в комментариях под одним из свежих постов Аллы Борисовны немного не хватило такта.
Недавно Алла Пугачева опубликовала на своей страничке очередное смелое селфи. На этом кадре Примадонна действительно не похожа на себя прежнюю, что, к слову, воспринимается многими как результат вмешательства пластических хирургов. Акцент на этом фото Алла Борисовна сделала на ярко-красных губах, цвет которых прекрасно сочетается с малиновой блузой певицы. Поклонники сразу же оставили под этой публикацией множество восторженных комментариев, отметились под этим снимком и некоторые знаменитости. К примеру, телеведущая и актриса Эвелина Бледанс отметила, что любит Пугачеву разной.
В то же время певица Наташа Королева решила не церемониться и оставила комментарий, который многие пользователи тут же назвали дерзким и в какой-то степени вульгарным. «Вау. Секси-ротик. Украдут, Алла Борисовна», - написала артистка.
Недавно Алла Пугачева опубликовала на своей страничке очередное смелое селфи. На этом кадре Примадонна действительно не похожа на себя прежнюю, что, к слову, воспринимается многими как результат вмешательства пластических хирургов. Акцент на этом фото Алла Борисовна сделала на ярко-красных губах, цвет которых прекрасно сочетается с малиновой блузой певицы. Поклонники сразу же оставили под этой публикацией множество восторженных комментариев, отметились под этим снимком и некоторые знаменитости. К примеру, телеведущая и актриса Эвелина Бледанс отметила, что любит Пугачеву разной.
В то же время певица Наташа Королева решила не церемониться и оставила комментарий, который многие пользователи тут же назвали дерзким и в какой-то степени вульгарным. «Вау. Секси-ротик. Украдут, Алла Борисовна», - написала артистка.