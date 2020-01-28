«Секси-ротик»: Наташа Королева сделала Алле Пугачевой вульгарный комплимент

Недавно Алла Пугачева опубликовала на своей страничке очередное смелое селфи. На этом кадре Примадонна действительно не похожа на себя прежнюю, что, к слову, воспринимается многими как результат вмешательства пластических хирургов. Акцент на этом фото Алла Борисовна сделала на ярко-красных губах, цвет которых прекрасно сочетается с малиновой блузой певицы. Поклонники сразу же оставили под этой публикацией множество восторженных комментариев, отметились под этим снимком и некоторые знаменитости. К примеру, телеведущая и актриса Эвелина Бледанс отметила, что любит Пугачеву разной.В то же время певица Наташа Королева решила не церемониться и оставила комментарий, который многие пользователи тут же назвали дерзким и в какой-то степени вульгарным., - написала артистка.