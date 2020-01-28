Муж Леры Кудрявцевой снял на видео первый танец маленькой дочери

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева воспитывают малышку так, чтобы она развивалась всесторонне. Несмотря на юный возраст, Маше только исполнилось полтора годика, она прилежно выучила движения для танца. Это долгожданный ребенок 48-летней Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.Судя по видео, девочка уже проявляет артистические задатки. Свой дебют в танцах она совершает под песню из репертуара Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Ребенок поднимает ножку, изображая летящую птицу, при этом руками имитирует полет.Как прокомментировала, шутя, танец дочери сама Лера Кудрявцева, Машенька уже практически готова к выступлениям на сцене. На видео она курирует танец девочки, советуя поднять ножку и направить руки в бока. Фолловеры оценили старания ребенка, под публикацией очень быстро набралось множество восторженных откликов и отметок «Нравится».