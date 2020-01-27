Ольга Бузова на вечеринке в честь 34-летия подарила подруге цветы и два больших плюшевых розовых зайца





Ольга Бузова закатила вечеринку в Москве в любимом ресторане, кроме интерьера в красном цвете и дресс-кода в тон гости получили возможность сфотографироваться возле тематического стенда, где светилась надпись "В огне". Не забыла виновница торжества и о своей подруге по имени Яна. Как оказалось, 27 января у девушки день рождения, а потому исполнительница решила поздравить свою подругу.В полночь Ольга Бузова произнесла для гостьи трогательную речь, а также преподнесла ей подарок в виде большого букета цветов и двух больших плюшевых зайцев. С одним исполнительница посоветовала девушке спать, а с другим - сидеть.