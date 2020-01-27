«Да, у нас было «волшебство!»: Ольга Рапунцель созналась в сексе с Романом Макеевым





На днях участница проекта "Дом-2" Анна Брянская опубликовала в Instagram ролик, где показала, как Алена Рапунцель целовалась с Романом Макеевым, пока они ехали втроем в такси. После проведенных вместе выходных парочка вернулась в Периметр, а молодая мамочка практически светилась от счастья.Теперь же во время тет-а-тета с Владом Кадони Рапунцель-младшая призналась, между ней и Макеевым действительно был интим, а теперь она и вовсе хочет возобновить отношения с экс-избранником, жить вместе с ним на проекте "Дом-2". Единственное, что, как оказалось, сильно волнует молодую мамочку, мнение ее матери по этому поводу.