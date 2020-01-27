"Не видно страсти в глазах": В Сети рассказали, как Ольга Бузова и Давид Манукян вели себя в аэропорту





Пока Ольга Бузова и Давид Манукян активно публикуют в Сети совместные снимки и видео, многие поклонники телеведущей сомневаются, что молодой человек действительно любит звезду "Дома-2". Тем не менее, в Сети появились снимки, которые очевидец сделал в аэропорту, где Манукян и исполнительница проходили контроль по прилету в Москву.По словам пользователя Сети, ни Ольга Бузова, ни Давид Манукян никак не показывали своих чувств, не смотрели друг на друга и держались отстраненно. По словам очевидца, издалека казалось, что влюбленные вместе уже как минимум 20 лет, а потому надоели друг другу. Только один раз блогер положил Бузовой на плечо руку, а все остальное время они якобы вели себя как друзья или пожилая супружеская пара.