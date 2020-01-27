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"Не видно страсти в глазах": В Сети рассказали, как Ольга Бузова и Давид Манукян вели себя в аэропорту

Только недавно телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный - блогер Давид Манукян вернулись из Таиланда, где провели отпуск на роскошной вилле. В Сети очевидцы рассказали, как пара вела себя в аэропорту и отметили, что "страсти в глазах не видно".
"Не видно страсти в глазах": В Сети рассказали, как Ольга Бузова и Давид Манукян вели себя в аэропорту

Пока Ольга Бузова и Давид Манукян активно публикуют в Сети совместные снимки и видео, многие поклонники телеведущей сомневаются, что молодой человек действительно любит звезду "Дома-2". Тем не менее, в Сети появились снимки, которые очевидец сделал в аэропорту, где Манукян и исполнительница проходили контроль по прилету в Москву.

По словам пользователя Сети, ни Ольга Бузова, ни Давид Манукян никак не показывали своих чувств, не смотрели друг на друга и держались отстраненно. По словам очевидца, издалека казалось, что влюбленные вместе уже как минимум 20 лет, а потому надоели друг другу. Только один раз блогер положил Бузовой на плечо руку, а все остальное время они якобы вели себя как друзья или пожилая супружеская пара.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:05

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