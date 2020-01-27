Беременную жену Бориса Грачевского заметили на премьере нового фильма «Марафон желаний»
Несколько недель тому назад известный российский режиссер Борис Грачевский вместе со своей молодой женой Екатериной Белоцерковской официально сообщили, что ждут пополнения в семье. Теперь же беременную супругу худрука «Ералаша» заметили на премьере фильма «Марафон желаний».
Примечательно, что первые слухи о беременности Белоцерковской появились из-за ее молчания – поклонники сразу же обратили внимание на то, что жена режиссера давно не появлялась на светских мероприятиях. Однако после того, как звездная пара объявила о скором прибавлении в семействе, Екатерина Белоцерковская стала заметно охотнее появляться на публике. К примеру, недавно ее заметили на премьере картины «Марафон желаний» в московском кинотеатре «Октябрь», где присутствовали и другие знаменитости. На мероприятие молодая супруга режиссера пришла не одна, а в компании своего мужа.
Избранница режиссера находится уже на приличном сроке беременности, поэтому ее живот можно легко рассмотреть. Изменившиеся формы тела она пытается немного скрыть под одеждой свободного кроя.
Примечательно, что первые слухи о беременности Белоцерковской появились из-за ее молчания – поклонники сразу же обратили внимание на то, что жена режиссера давно не появлялась на светских мероприятиях. Однако после того, как звездная пара объявила о скором прибавлении в семействе, Екатерина Белоцерковская стала заметно охотнее появляться на публике. К примеру, недавно ее заметили на премьере картины «Марафон желаний» в московском кинотеатре «Октябрь», где присутствовали и другие знаменитости. На мероприятие молодая супруга режиссера пришла не одна, а в компании своего мужа.
Избранница режиссера находится уже на приличном сроке беременности, поэтому ее живот можно легко рассмотреть. Изменившиеся формы тела она пытается немного скрыть под одеждой свободного кроя.