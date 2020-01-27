Обновленные Infiniti QX50 и QX80 осенью доберутся до России





За 2019 год на территории Российской Федерации компания смогла продать почти 3,48 тысячи автомобилей. Это на четверть меньше, чем в 2018 году. При этом самым популярным в стране автомобилем оказался кроссовер QX50, динамика спроса именно на эту модель увеличилась на пять процентов, и количество проданных экземпляров составляет едва ли не треть от общего числа машин марки.На шесть процентов уменьшился спрос на внедорожник QX80, однако это не помешало ему подняться на вторую строчку по популярности в России среди моделей Infiniti. Более 1,1 тысячи машин пришлось в минувшем году именно на это авто. В тройку лидеров вошла также QX60.Сейчас компания подготовила обновление QX50, и QX80, которые покажут улучшенный функционал, технические характеристики и дизайнерские решения. В российские автосалоны и дилерские центры новинки следует ждать не раньше сентября.