В Microsoft передумали: Windows 7 получит еще одно обновление





Как стало известно совсем недавно, в скором времени компания выпустит очередное обновление для Windows 7, несмотря на то, что поддержка этой версии ОС официально прекращена. Причина довольно проста: финальное обновление содержит ошибку, которая нарушает функционал обоев рабочего стола. Причем, если прежде корпорация планировала выпустить обновление с исправлением лишь на платной основе для пользователей, оплативших расширенную поддержку, то теперь в Microsoft передумали – указанное обновление будет бесплатным.Важно отметить, что американский разработчик довольно редко идет на такие шаги, выпуская бесплатные общедоступные обновления или исправления для платформ, поддержку которых он официально прекратил. Как правило, такие возможности предоставляются лишь корпоративным клиентам, оплатившим расширенную поддержку. Но в этот раз ситуация выглядит несколько иначе, поэтому ошибка в работе обоев финальной версии легендарной «оси» будет исправлена для всех без исключения пользователей.