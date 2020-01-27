Елена Летучая на Багамах познакомилась с местными поросятами

Елена Летучая и её супруг Юрий Анашенков на данный момент наслаждаются отдыхом на Багамах. Бывшая ведущая «Ревизорро» после посещения Майами предпочла продлить отпуск. Для прогулки по пляжу тележурналистка выбрала тёмно-синее бикини, которое выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Во время отдыха супругам повстречалось стадо свиней.Телеведущая раздала лакомства поросятам и сфотографировалась с ними., — пошутила в Instagram звезда., — с юмором прокомментировали сюжет фанаты телеведущей.