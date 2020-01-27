Елена Летучая на Багамах познакомилась с местными поросятами
Елена Летучая на своей странице в Instagram рассказала о том, что смогла познакомиться с местной живностью на Багамах. Телеведущая и её супруг Юрий Анашенков встретили на пляже поросят и смогли их покормить.
Елена Летучая и её супруг Юрий Анашенков на данный момент наслаждаются отдыхом на Багамах. Бывшая ведущая «Ревизорро» после посещения Майами предпочла продлить отпуск. Для прогулки по пляжу тележурналистка выбрала тёмно-синее бикини, которое выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Во время отдыха супругам повстречалось стадо свиней.
Телеведущая раздала лакомства поросятам и сфотографировалась с ними. «История о том, как Елена Летучая везде болото со свинками найдет», — пошутила в Instagram звезда. «Какие милахи!», «До сих пор жалею, что, когда была на Багамах, не получилось искупаться и сфоткаться со свинюшками», «Как же им повезло с местом жительства», «То чувство, когда хочется стать свинкой», — с юмором прокомментировали сюжет фанаты телеведущей.
Елена Летучая и её супруг Юрий Анашенков на данный момент наслаждаются отдыхом на Багамах. Бывшая ведущая «Ревизорро» после посещения Майами предпочла продлить отпуск. Для прогулки по пляжу тележурналистка выбрала тёмно-синее бикини, которое выгодно подчеркнуло её стройную фигуру. Во время отдыха супругам повстречалось стадо свиней.
Телеведущая раздала лакомства поросятам и сфотографировалась с ними. «История о том, как Елена Летучая везде болото со свинками найдет», — пошутила в Instagram звезда. «Какие милахи!», «До сих пор жалею, что, когда была на Багамах, не получилось искупаться и сфоткаться со свинюшками», «Как же им повезло с местом жительства», «То чувство, когда хочется стать свинкой», — с юмором прокомментировали сюжет фанаты телеведущей.