СМИ рассказали о странных повадках и «склоках» ведущих шоу «Давай поженимся»





Отмечается, что основная ведущая проекта Лариса Гузеева с особым трепетом относится к шоу и процессу его создания, доходит даже до того, что она порой не хочет доверять свою внешность студийным гримерам, а потому перед каждыми новыми съемками занимается этим лично. Имеются свои причуды и у Розы Сябитовой. К примеру, она постоянно кладет на свой стул небольшую подушку, чтобы выглядеть в кадре немного выше. Также издание сообщает, что редакторы передачи заранее знакомят свах с биографией будущих героев и некоторыми историями из их жизни., - говорится в публикации.Кроме того, портал отмечает, что за кулисами шоу нередко случаются самые настоящие «склоки». Поговаривают даже, что три соведущие довольно часто конфликтуют между собой. Одна из звезд ранее даже отмечала, что вне съемочной площадки вообще не общается с коллегами по передаче.