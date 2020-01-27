«Оба стеснялись»: Ольга Дибцева рассказала об интимной сцене с сыном Нагиева в фильме «Холоп»
Звезды нашумевшей комедийной ленты «Холоп» стали гостями популярного ток-шоу «Привет, Андрей!». В эфире телеканала «Россия 1», актеры, сыгравшие роли в новом фильме, рассказали о том, как им работалось в этом проекте, а актриса Ольга Дибцева поделилась своими впечатлениями от съемок в интимной сцене с сыном Дмитрия Нагиева Кириллом.
По словам Дибцевой, во время работы над этой эротической сценой она чувствовала некоторую неловкость. Похожие чувства испытывал и ее партнер по сцене Кирилл Нагиев. К большой радости обоих артистов, ничего такого особенного делать им в кадре не пришлось. «Там ведь без поцелуев все – максимально прилично. Клим просил нас держать себя в руках. Мы оба стеснялись немного, но режиссер нас ничего такого делать не заставлял», - подчеркнула актриса.
Кроме всего прочего, артистка призналась, что на самом деле тяжелее всего ей давалась проработка сцены в озере. В соответствии с сюжетом, герой Милоша Биковича в этот момент должен был вытаскивать ее из воды. «Это под Псковом, болото. Скользко очень и вода была ледяная», - посетовала Дибцева.
По словам Дибцевой, во время работы над этой эротической сценой она чувствовала некоторую неловкость. Похожие чувства испытывал и ее партнер по сцене Кирилл Нагиев. К большой радости обоих артистов, ничего такого особенного делать им в кадре не пришлось. «Там ведь без поцелуев все – максимально прилично. Клим просил нас держать себя в руках. Мы оба стеснялись немного, но режиссер нас ничего такого делать не заставлял», - подчеркнула актриса.
Кроме всего прочего, артистка призналась, что на самом деле тяжелее всего ей давалась проработка сцены в озере. В соответствии с сюжетом, герой Милоша Биковича в этот момент должен был вытаскивать ее из воды. «Это под Псковом, болото. Скользко очень и вода была ледяная», - посетовала Дибцева.