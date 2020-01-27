«Оба стеснялись»: Ольга Дибцева рассказала об интимной сцене с сыном Нагиева в фильме «Холоп»





По словам Дибцевой, во время работы над этой эротической сценой она чувствовала некоторую неловкость. Похожие чувства испытывал и ее партнер по сцене Кирилл Нагиев. К большой радости обоих артистов, ничего такого особенного делать им в кадре не пришлось., - подчеркнула актриса.Кроме всего прочего, артистка призналась, что на самом деле тяжелее всего ей давалась проработка сцены в озере. В соответствии с сюжетом, герой Милоша Биковича в этот момент должен был вытаскивать ее из воды., - посетовала Дибцева.