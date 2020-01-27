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Шоуранер «Ведьмака» Лорен Хиссрич рассказала о вырезанных из фильма сценах

Фентезийный сериал «Ведьмак» уже сумел занять весьма высокое место среди проектов в этом жанре и активно набирает армию поклонников. Недавно шоуранер проекта Лорен Хиссрич дала большое интервью, в рамках которого подробно рассказала о содержании сцен, с которыми создателям фильма пришлось в результате расстаться.
Шоуранер «Ведьмака» Лорен Хиссрич рассказала о вырезанных из фильма сценах

Как рассказывает Хиссрич, для нее самым важным было раскрыть зрителю эту историю в одинаковой степени, и с мужской, и с женской стороны. Поэтому большинство вырезанных из картины эпизодов, которые аудитория так никогда и не увидит, посвящались в основном женским персонажам. К примеру, в третьем эпизоде дебютного сезона сериала была сцена, в котором Фрингилья, Йеннифер и Сабрина обсуждали свои чувства после так называемой трансформации. Считалось, что это должно было показать зрителю дружбу молодых девушек-волшебниц. Кроме того, вырезать пришлось и сцену, в которой Йеннифер встречается с очень молодой Трисс, только прибывшей в Аретузу.

Стоит отметить, что создатели уже приступили к съемкам второго сезона фильма, который выйдет на экраны в 2021 году.

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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:09

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