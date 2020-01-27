Шоуранер «Ведьмака» Лорен Хиссрич рассказала о вырезанных из фильма сценах





Как рассказывает Хиссрич, для нее самым важным было раскрыть зрителю эту историю в одинаковой степени, и с мужской, и с женской стороны. Поэтому большинство вырезанных из картины эпизодов, которые аудитория так никогда и не увидит, посвящались в основном женским персонажам. К примеру, в третьем эпизоде дебютного сезона сериала была сцена, в котором Фрингилья, Йеннифер и Сабрина обсуждали свои чувства после так называемой трансформации. Считалось, что это должно было показать зрителю дружбу молодых девушек-волшебниц. Кроме того, вырезать пришлось и сцену, в которой Йеннифер встречается с очень молодой Трисс, только прибывшей в Аретузу.Стоит отметить, что создатели уже приступили к съемкам второго сезона фильма, который выйдет на экраны в 2021 году.