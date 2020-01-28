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Учёные рассказали о продуктах, способных увеличивать уровень эстрогена у мужчин

Учёные рассказали о продуктах, которые способствуют увеличению женского гормона эстрогена в мужском организме. Особенно представителям сильного пола необходимо обратить внимание на кофе и пиво.

Учёные из Аграрно-технического университета Западного Техаса создали таблицу присутствия в разных продуктах фитоэстрогенов. Самое большое количество данного вещества обнаружили в составе пивного солода. Именно по этой причине у любителей напитка можно увидеть круглый живот и жировые запасы. Также возникает повышение тембра голоса, снижение волосяного покрова тела – это может быть примером большой концентрации женских гормонов в организме. Ученые из Бразилии провели исследование, в ходе которого приняли участие мужчины от 30 до 55 лет. Полгода они выпивали каждый день свежесваренный кофе.

После завершения эксперимента учёные сделали вывод, что чашка бодрящего напитка приводит мужчин в более активное состояние в сексуальном плане, уровень тестостерона оставался высоким, кроме того, наблюдалось повышение потенции. Однако те, кто употреблял более одной чашки кофе в день, обнаружили снижение фертильности. Причиной может быть повышение уровня эстрогенов в крови. Учёные отмечают, что в состав сладкой газированной воды входит большое количество кофеина, что плохо влияет на уровень мужских гормонов. Также есть и другие продукты, которые в зависимости от объемов употребления положительно влияют на рост эстрогенов в организме мужчин. Среди них выделяют бобовые и соевые продукты, льняное и кукурузное масло, жирную рыбу и молоко, белый хлеб и сдобу.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00

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